FAKTA: Bliv klogere på Messis nye klub og kolleger

* Cheftræner: Mauricio Pochettino, siden 2. januar 2021.

* Hjemmebane: Parc des Princes, kapacitet: cirka 48.000.

Udvalgte meritter:

* Fransk mesterskaber: 9 (senest i 2019/20).

* Franske pokaltitler: 14 (senest i 2020/21).

* Franske Liga Cup-titler: 9 (senest i 2019/20).

* Franske Super Cup-titler: 9 (senest i 2019/20).

* Bedste resultat i Champions League: Finalenederlag til Bayern München i 2019/20.

* Vinder af Cup Winners Cup i 1995/96.

Udvalgte profiler:

* Gianluigi Donnarumma: Den italienske europamester er blandt de nytilkomne spillere i den franske storklub denne sommer. I en alder af 22 år har målmanden allerede spillet 251 klubkampe på seniorplan og 33 A-landskampe.

* Sergio Ramos: Den spanske forsvarsprofil har i mange år forsøgt at stoppe Messi, når Ramos har tørnet ud for Real Madrid. 44 gange har de to stjerner været på banen i den samme kamp, og dermed er Ramos den spiller, som Messi har spillet flest opgør imod. Akkurat som argentineren er Ramos først skiftet til PSG denne sommer.

* Neymar: Den brasilianske superdribler Neymar var en af Messis bedste legekammerater, da de to boltrede sig i Barcelonas offensiv i perioden 2013-2017. Siden skiftet til PSG for 1,65 milliarder kroner har Neymar lavet 87 mål og 52 måloplæg i 116 kampe for klubben, men han har ikke kunnet hjemføre Champions League-trofæet til PSG.

* Kylian Mbappé: Den 22-årige franskmand er udset til at tage over efter Messi- og Ronaldo-æraen som verdens bedste fodboldspiller. Hurtigløberen har nu spillet for PSG i fire år, men han har flirtet med tanken om at skifte til en ny klub. Spørgsmålet er, om udsigten til at danne angrebstrio med Messi og Neymar får Mbappé til at blive i den franske hovedstad.

Kilder: Transfermarkt.