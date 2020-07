FAKTA: Bliv klogere på La Liga-sæsonen 2019/20

* Spansk mester: Real Madrid for 34. gang i historien og første gang siden 2017.

Den 89. sæson i Spaniens bedste fodboldrække sluttede søndag. Her kan du blive klogere på, hvordan den endte:

* Kvalificeret til Europa League: Villarreal, Real Sociedad og Granada (anden kvalifikationsrunde).

* Nedrykkere: Espanyol, Mallorca og Leganes.

* Topscorer: Lionel Messi, 25 mål for Barcelona. Det er syvende gang, at argentineren ender som ligaens målkonge, hvilket giver Messi rekorden for flest topscorertitler.

* Flest assister: Lionel Messi, 21.

* Største sejr: Celta Vigo-Alaves - 6-0, 21. juni.

* Danskere med spilletid i sæsonen: 3 - Martin Braithwaite (Leganes og FC Barcelona), Daniel Wass (Valencia), Pione Sisto (Celta Vigo).

* Coronapause: Blev suspenderet 12. marts og genoptaget 11. juni.

Kilder: laliga.com, transfermarkt.com.