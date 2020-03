FAKTA: Begge klubber jagter føring i El Clásico-regnskab

Kort før jul spillede de to klubber 0-0 på Camp Nou i den udsatte ligakamp, og nu gælder det den omvendte kamp, som samtidig afgør, hvem der skal have føringen i Primera División.

Udesejr eller uafgjort vil bevare Barcelona i front, mens en Real Madrid-sejr vil sende hovedstadsklubben i spidsen.

I det indbyrdes kampregnskab historisk set mellem de to klubber, er det også helt tæt. Her er en oversigt over sejre i de indbyrdes kampe:

Primera División: Real Madrid 72 sejre, Barcelona 72 sejre (35 uafgjorte).

Copa del Rey: Real Madrid 12 sejre, Barcelona 15 sejre (8 uafgjort).

Champions League: Real Madrid 3 sejre, Barcelona 2 sejre (3 uafgjorte).

Den Spanske Super Cup: Real Madrid 8 sejre, Barcelona 4 sejre (2 uafgjorte).

*Liga Cuppen: Real Madrid 0 sejre, Barcelona 2 sejre (4 uafgjorte).

Samlet regnskab: Real Madrid 95 sejre, Barcelona 95 sejre (52 uafgjorte).

–– –– –– ––

*Liga Cuppen eksisterede kun i fire sæsoner (1983-1986).

I uofficielle møder (trænings- og opvisningskampe) har Barcelona en solid føring på 20-4, mens 10 er endt uafgjort.

Kilder: Cbssports.com og sillyseason.com.