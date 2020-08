FAKTA: Barcelona-trænere i dette årtusind

* August 2020 -?: Ronald Koeman. Hollænderen har stort kendskab til Barcelona, hvor han var en del af det såkaldte "Dream Team" som spiller. Han har også haft to år som assistenttræner i klubben. Inden jobbet i Barcelona var han Hollands landstræner.

* Januar 2020 - august 2020: Quique Setien. Den 61-årige tidligere spanske landsholdsspiller med det borgerlige navn Enrique Setien Solar blev aldrig en succes i sit korte Barcelona-ophold. Storklubben haltede og smed det spanske mesterskab på gulvet, og i Champions League blev Barcelona ydmyget med et 2-8-nederlag til Bayern München.

* Maj 2017 - januar 2020: Ernesto Valverde. Den tidligere Athletic Bilbao-træner og -spiller vandt Primera Division i begge sine sæsoner for Barcelona og afleverede klubben på en førsteplads inden fyringen. Valverde blev dog kritiseret for sin spillestil.

* Maj 2014 - maj 2017: Luis Enrique. Den 49-årige tidligere Barcelona-spiller vandt Primera Division to gange, den spanske pokalturnering tre gange og Champions League en enkelt gang, inden han lod sin kontrakt løbe ud.

* Juli 2013 - maj 2014: Gerardo Martino. Argentineren blev fyret efter en sæson, hvor den spanske Super Cup blev eneste trofæ.

* Juni 2012 - juli 2013: Tito Vilanova. Den spanske assistenttræner blev forfremmet til cheftræner og vandt Primera Division. Grundet en kræftsygdom, der senere kostede ham livet, måtte han trække sig.

* Juni 2008 - juni 2012: Josep Guardiola. Den tidligere midtbanegeneral i klubben blev forfremmet fra rollen som assistenttræner. Han vandt både Champions League, den spanske pokalturnering og Primera Division (the treble) i sin første sæson og endte med at vinde 14 turneringer med Barcelona, der spillede med revolutionerende meget boldbesiddelse.

* Juni 2003 - juni 2008: Frank Rijkaard. Den 57-årige hollænder vandt "the treble" i 2006 anført af Ronaldinho og Carles Puyol. I 2008 blev han fyret efter en trofæløs sæson.

* Februar 2003 - juni 2003: Radomir Antic. Den serbiske træner overtog Barcelona på 15.-pladsen og fik holdet op på sjettepladsen. Den nye præsident Joan Laporte fyrede ham i sommeren 2003.

* Maj 2002 - januar 2003: Louis van Gaal. Hollænderen overtog tøjlerne for anden gang i sin trænerkarriere. Van Gaal blev fyret, da klubben kun var tre point over nedrykningsstregen.

* April 2001 - maj 2002: Carles Rexach. For fjerde gang overtog assistenttræneren roret midlertidigt, denne gang længere end tidligere. Med Rivaldo på holdet kvalificerede Barcelona sig to gange til Champions League under Rexach.

* Maj 2000 - april 2001: Llorenc Serra Ferrer. Barcelonas nye præsident, Joan Gaspart, udpegede Ferrer som ny træner. Ferrer blev fyret, da klubben var 17 point efter Real Madrid på førstepladsen.

* Maj 1997 - maj 2000: Louis van Gaal. Hollænderens første periode i klubben endte med to mesterskaber og en pokaltitel. Van Gaal blev fyret, da klubben tabte mesterskabet til Deportivo La Coruña.

Kilde: fcbarcelona.com og Transfermarkt.