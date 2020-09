FAKTA: Andre tennisstjerner er også blevet smidt ud

Ifølge tennissportens regelsæt er det forbudt for en spiller verbalt eller fysisk at forulempe modstander, officials, tilskuere eller andre personer inden for det område, hvor turneringen spilles.

Den topseedede Novak Djokovic fra Serbien blev søndag diskvalificeret i fjerde runde af US Open, efter at han uforsætligt ramte en linjedommer på halsen med en bold efter at have tabt et parti.

Det kan straffes med enten en advarsel, en point- eller partistraf eller i værste fald en diskvalifikation.

Her er eksempler på andre spillere, der som Novak Djokovic er blevet smidt ud af en turnering:

2019 - Nick Kyrgios (Australien):

* Kyrgios bliver diskvalificeret for at kaste en stol ind på banen i en kamp i anden runde af Italian Open.

2017 - Denis Shapovalov (Canada):

* Shapovalov rammer uforsætligt dommeren i ansigtet med en bold i en Davis Cup-match mod Storbritanniens Kyle Edmund.

2012 - David Nalbandian (Argentina):

* Bliver diskvalificeret i finalen ved Queen's Club Championship for at sparke til et reklameskilt, som rammer en linjedommer på skinnebenet.

2009 - Serena Williams (USA):

* Bliver diskvalificeret fra semifinale i US Open mod Kim Clijsters efter at have overfuset en linjedommer efter den afgørende bold.

2007 - Stefan Koubek (Østrig):

* Koubek bliver i sin åbningskamp ved Open de Moselle smidt ud for nedladende sprogbrug over for turneringens supervisor i en diskussion om en kendelse.

2007 - Anastasia Rodionova (Australien):

* Den russisk-fødte australier bliver diskvalificeret i første runde af Cincinnati Open, da hun slår bolden ud mod tilskuere, som hepper på hendes modstander.

1996 - Irina Spirlea (Rumænien):

* Spirlea bliver den første WTA-spiller til at blive diskvalificeret for upassende sprogbrug rettet mod en dommer. Det sker i anden runde af Palermo Ladies Open.

1995 - Carsten Arriens (Tyskland):

* Kvalifikationsspilleren Arriens bliver smidt ud af French Open i sin åbningskamp efter at have ramt en linjedommer med sin ketsjer.

1995 - Jeff Tarango (USA):

* Tarango forlader banen i en tredje runde-kamp efter et skænderi med dommeren.

1995 - Tim Henman og Jeremy Bates (Storbritannien):

* Doubleparret Henman og Bates bliver de første spillere til at blive diskvalificeret fra Wimbledon, siden professionelle fik lov til at deltage i den berømte turnering.

1990 - John McEnroe (USA)

* Bliver diskvalificeret i fjerde runde af Australian Open efter at have fået tre advarsler for brud på adfærdskodeks.

Kilder: Dansk Tennis Forbund, Reuters.