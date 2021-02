FAKTA: Alpin-VM køres i olympiske omgivelser

Det er tredje gang, at den italienske by lægger pister til verdensmesterskaberne, men første gang siden 1956, hvor det blev afholdt som en del af vinter-OL.

VM bliver en slags forsmag på netop vinter-OL for de lokale, der kan se frem til i 2026 af få de olympiske vinterlege på besøg.

Her kan du blive klogere på dette års alpin-VM:

* Afholdes fra 8. februar til 21. februar.

* I maj 2020 anmodede de italienske arrangører Det Internationale Skiforbund (FIS) om at få VM udskudt til 2022 på grund af uvished om coronapandemien, men det endte altså med, at parterne blev enige om, at det godt kunne lade sig gøre at afholde det i år.

* Der skal uddeles medaljer i syv discipliner - styrtløb, super-G, storslalom, slalom, alpin kombineret og parallelstorslalom for mænd og kvinder samt et holdevent, hvor både mænd og kvinder dyster sammen som nation.

* Fem pister tages i brug i Cortina d'Ampezzo til VM: Druscié, Labirinti, Olympia delle Tofane, Rumerlo og Vertigine.

* Nunuu Chemnitz Bertelsen, Marcus Vorre, Christian Skov Jensen, Laurits Klint Nielsen, Cristian Riis og Casper Dyrbye repræsenterer Danmark ved VM.

* Østrig høstede flest medaljer ved VM i 2019 med otte medaljer - kun en enkelt var af guld.

* VM kan ses på TV2 Sport X og Eurosport.

Kilder: FIS, Danmarks Skiforbund.