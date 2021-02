FAKTA: Alle hold skal bo under samme tag ved ishockey-VM

Her er planen for slutrunden i det baltiske land:

* Arena Riga bliver hovedarenaen og skal huse kampene i gruppe B - den ene af to grupper. Her skal også spilles to kvartfinaler, semifinalerne og medaljekampene.

* Olympic Sports Centre i Riga bliver den anden arena og ligger 150 meter fra Arena Riga. Det olympiske center bliver omdannet til en skøjtehal med plads til 6000 tilskuere. Her skal kampene i gruppe A samt to kvartfinaler spilles.

* Daugava Ice Rink, der har to ishockeybaner, bliver træningsarena. Arenaen er i øjeblikket ved at blive ombygget, men står klar i slutningen af marts.

* Alle 16 hold skal bo på samme hotel.

* Danmark er i gruppe A med Rusland, Sverige, Tjekkiet, Schweiz, Slovakiet, Hviderusland og Storbritannien.

* Værtslandet Letland er placeret i gruppe B sammen med Canada, Finland, USA, Tyskland, Norge, Italien og Kasakhstan.

Kilder: IIHF.