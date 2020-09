Metal Ligaen begynder fredag aften. Fotoet her er fra en kamp i Hørsholm i januar, hvor Rungsted Seier Capital mødte Aalborg Pirates.

FAKTA: Aflyste kampe i Isligaen giver hvert hold 1,5 point

Der er lavet en række coronaretningslinjer forud for den kommende sæson i Metal Ligaen.

Metal Ligaens slutspil blev afblæst i foråret efter udbruddet af coronavirus. Ligaen har forberedt sig til den nye sæson og har indført en række coronaretningslinjer. Her er et udpluk af de vigtigste punkter:

* Der kåres ingen dansk mester, hvis ikke hele grundspillet og slutspillet kan afvikles.

* Kampene i ligaen skal afvikles, selv hvis der ikke må være en eneste tilskuer i hallen.

* Hvis ligaen bliver pålagt helt at gå på pause i en periode, vil hvert hold få 1,5 point for kampe, der ikke kan gennemføres, indtil ligaen åbner op igen. I en sådan situation skal ligaforeningen vurdere, om sæsonen helt skal afblæses.

* Målet er, at alle spillere, ledere og dommere skal testes ugentligt.

* Hvis en spiller smittes, skal alle spillere og ledere på holdet testes for coronavirus, før de igen må deltage i kamp eller træning. Registreres smittetilfældet under 48 timer før en kamp, vil kampen blive udskudt i et døgn.

* Hvis et hold har syv eller flere smittede spillere i truppen, aflyses alle holdets kampe, indtil der igen er under syv smittede spillere i truppen. De aflyste kampe udløser 1,5 point til hvert hold.

Kilde: Metal Ligaen.