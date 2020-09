FAKTA: Aalborgs vej til Champions League-succes

* Der er 16 hold med i turneringen fordelt på to grupper a 8 hold. Alle hold i grupperne mødes ude og hjemme, altså 14 kampe per hold.

* Aalborg er placeret i gruppe B sammen med FC Barcelona (Spanien), Veszprém (Ungarn), THW Kiel (Tyskland), Nantes (Frankrig), Motor Zaporizhia (Ukraine), Celje (Slovenien) og Zagreb (Kroatien).

* De to bedste hold fra hver gruppe, altså fire hold, går direkte i kvartfinalerne.

* Nummer 3-6 i begge grupper parres til fire playoffopgør, hvor de respektive vindere over to kampe (ude og hjemme) får de sidste fire pladser i kvartfinalerne mod de allerede kvalificerede hold. Også i kvartfinalerne dystes der over to kampe - ude og hjemme.

* De fire vindere af kvartfinalerne går videre til Final 4 i Köln. Her spilles der semifinaler, bronzekamp og finale, hvor alt spilles bedst af én kamp.

Kilder: ehfcl.eurohandball.com