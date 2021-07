FAKTA: 9. etape i Tour de France

Fakta om 9. etape i Tour de France:

Søndag 4. juli.

Fra Cluses til Tignes, 144,9 kilometer.

Type: Bjergrig.

*Beskrivelse: Her kan klassementsfolkene næppe gemme sig, og de bliver om ikke andet tvunget til at spille ud på målstigningen op til Tignes, der er hele 21 kilometer lang. Etapen vil således også give en væsentlig indikation på klassementsholdenes indbyrdes styrke, for det kunne være en plan for nogle at sætte så højt et tempo, at angreb fra andre topbejlere bliver nærmest umuligt - mens andre hold må forsøge at sætte deres esser i scene for at vinde tabt tid tilbage.