FAKTA: 9. etape i Tour de France

Fakta om 9. etape i Tour de France:

Søndag 6. september.

Fra Pau til Laruns, 153 kilometer.

Type: Bjergrig.

*Beskrivelse: Den sidste etape inden hviledagen kan blive både en dreng og en pige, som man siger. Der er to kategori-1-stigninger undervejs. Den anden har top med 18 kilometer til mål og indbyder til et potentielt afgørende angreb sat ind af en dygtig nedkører. Spørgsmålet er, om topfolkene ikke vil vente hertil, så et par klatrestærke udbrydere uden indflydelse på klassementet forinden har fået løbepas.