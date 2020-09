FAKTA: 8. etape i Tour de France

Fakta om 8. etape i Tour de France:

Lørdag 5. september.

Fra Cazères-sur-Garonne til Loudenvielle, 141 kilometer.

Type: Bjergrig.

*Beskrivelse: Den første af de to bjergetaper i Pyrenæerne byder også på løbets første stigning udenfor kategori. Den ligger mellem to kategori-1-stigninger på etapen til Loudenvielle, som slutter med en nedkørsel fra Col de Peyresourde. Man kan håbe, at den første store styrkeprøve og udskilning i toppen af klassementet vil finde sted, for større chance fås ikke i den første uge.