FAKTA: 7. etape i Tour de France

Fakta om 7. etape i Tour de France:

Fredag 4. september.

Fra Millau til Lavaur, 168 kilometer.

Type: Flad.

*Beskrivelse: Et par knolde straks fra start og igen lidt senere på etapens første halvdel giver et godt afsæt for udbrud. Da etapen samtidig er relativt kort, og sidevinden kan komme i spil, må sprinterholdene nok arbejde for sagerne, hvis de vil insistere på en massespurt i Lavaur. Og mon ikke de vil det. En stor del af feltets hurtigste folk har stadig ikke smagt sejrens sødme.