FAKTA: 6. etape i Tour de France

Fakta om 6. etape i Tour de France:

Torsdag 11. juli.

Fra Mulhouse til La Planche des Belles Filles, 160,5 kilometer.

Type: Bjergrig.

*Beskrivelse: Man må håbe, at 5. etape har tjent som en passende overgang fra det flade terræn til bjerge for Jakob Fuglsang og andre nationale favoritter, for 6. etape er nådesløs. Fra 20 kilometer inde på ruten venter syv kategoriserede stigninger og en vild afslutning med syv kilometer opad over blandt andet to strækninger med gennemsnitlige stigningsprocenter på 20 og derover. Afslutningen er længere og stejlere end tidligere. Hvis ikke benene er der fra start til slut, kan etapen blive et skidt bekendtskab for folk med podiedrømme. Og for tilskuerne vil det åbenbares, hvem man for alvor skal regne med i topstriden.