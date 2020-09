FAKTA: 6. etape i Tour de France

Fakta om 6. etape i Tour de France:

Torsdag 3. september.

Fra Le Teil til Mont Aigoual, 191 kilometer.

Type: Kuperet.

*Beskrivelse: 155 flade kilometer efterfulgt af overkommelige stigninger. De sidste 36 kilometer op mod mål ligner en indbydelse til udbryderkongerne. Sprinterne bliver smidt af på den sidste stigning, der enkelte steder er hård nok til at lave ballade blandt podiebejlerne, men kun over en kort distance og et pænt stykke fra målstregen. Som sådan er dette måske dagen, hvor en stor gruppe får lov at køre hjem.