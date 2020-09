FAKTA: 5. etape i Tour de France

Fakta om 5. etape i Tour de France:

Onsdag 2. september.

Fra Gap til Privas, 183 kilometer.

Type: Flad.

*Beskrivelse: Overordnet set går det nedad fra startby til målby, og som sådan er der næsten garanteret fart over feltet op til et afsluttende drama med et par ubekendte faktorer: Hvem af sprinterne har styrke nok til at forblive relativt upåvirkede af det "falsk flade" stykke op mod mål? Og kan mere eksplosive puncheur-typer snuppe sejren med et sent angreb eller fra distancen?

*Vidste du at ... 30-årige Peter Sagan har vundet pointkonkurrencen syv gange i alt og formentlig ville have nået otte sejre i træk, hvis han ikke var blevet diskvalificeret i 2017.