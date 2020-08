FAKTA: 3. etape i Tour de France

Fakta om 3. etape i Tour de France:

Mandag 31. august.

Fra Nice til Sisteron, 198 kilometer.

Type: Flad.

*Beskrivelse: Væk fra Nice og op i landet. Stadig i ujævnt terræn, men ikke mere ujævnt end at ruten trods sine fire knolde undervejs er kategoriseret som flad af løbsarrangørerne. Som sådan er det også svært at forestille sig et udbrud holde hjem, og hvis ikke vejret igen byder på regnvejr, ligner det en oplagt chance for de rendyrkede sprintere til at tage revanche for de sekundære placeringer på 1. etape.