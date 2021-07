FAKTA: 19. etape i Tour de France

Fakta om 19. etape i Tour de France:

Fredag 16. juli.

Fra Mourenx til Libourne, 207 kilometer.

Type: Flad.

*Beskrivelse: På knolden i starten af etapen vil Michael Matthews og Sonny Colbrelli måske forsøge at smide Mark Cavendish af inden pointspurten efter blot 54 kilometer. Det kan give en meget hektisk start, men mon ikke Quick-Step derefter vil svinge både pist og dirigentstok over feltet og sikre Cavendish muligheden for at nappe sin femte etapesejr i årets Tour. Andre hold må kæmpe indædt for at fjerne det store grimme nul ud for antal etapesejre.