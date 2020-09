FAKTA: 19. etape i Tour de France

Fakta om 19. etape i Tour de France:

Fredag 18. september.

Fra Bourg-en-Bresse til Champagnole, 166,5 kilometer.

Type: Flad.

*Beskrivelse: Hovedspørgsmålet er, hvem der har noget tilbage i tanken efter tre hårde dage i alperne: Har sprinterholdene nok til at holde udbrydere under kontrol? Har udbrydere nok til at komme væk? Hvem vil grave virkelig dybt før enkeltstarten lørdag? Og hvem af sprinterne har i givet fald noget at skyde med i finalen? Svarene spiller også en stor rolle i kampen om den grønne pointtrøje, for den har Sam Bennett chancen for at afgøre.