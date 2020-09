FAKTA: 18. etape i Tour de France

*Beskrivelse: Den sidste oplagte chance for angreb på klassementet før enkeltstarten. Den tredje bjergetape i træk slutter godt nok nedad, men går opad fra start, og med 37 kilometer til mål skal feltet forcere seks kilometer med en gennemsnitlig stigningsprocent på mere end 11, over et stykke grusvej og derefter ud i en potentielt drabelig nedkørsel. Det kan blive en skøn kamp mellem isolerede kaptajner.

*Vidste du at ... Plateau des Glières, hvor etapens stigning uden for kategori slutter, spillede en vigtig rolle for den franske modstandsbevægelse under Anden Verdenskrig.

*Hold øje med:

Tadej Pogacar (UAE)

Primoz Roglic (Jumbo-Visma)

Adam Yates (Mitchelton-Scott)