FAKTA: 14. etape i Tour de France

Fakta om 14. etape i Tour de France:

Lørdag 12. september.

Fra Clermont-Ferrand til Lyon, 194 kilometer.

Type: Flad.

*Beskrivelse: Det officielle Tour-site kategoriserer etapen som flad, men den er altså kuperet med sine fem stigninger undervejs - heraf en i kategori-2 - før opløbet i Lyon. Også de sidste 12 kilometer er i bølgende terræn, og feltets sprinterhold regner ikke etapen blandt de oplagte muligheder for at skabe en massespurt. Som sådan minder den meget om 12. etape, hvor Sunweb lancerede et flot angreb til Marc Hirschis triumf.