FAKTA: 11. etape i Tour de France

Fakta om 11. etape i Tour de France:

Onsdag 17. juli.

Fra Albi til Toulouse, 167 kilometer.

Type: Flad.

*Beskrivelse: En blød opstart efter hviledagen venter rytterne med en relativt kort og flad rute til Toulouse. Risikoen er derfor minimal for, at ryttere bliver ramt af den hammer, som det kan være at gå fra hviledag og tilbage til maksimal belastning. Også afslutningen på etapen er flad, så mon ikke et udhvilet Quick-Step-hold vil være synligt i løbet af dagen og sørge for, at dets sprintertog med Michael Mørkøv og Maximiliano Richeze som sidste led har en mulig etapesejr at lægge op til for sprinteren Elia Viviani. Et udbrud vil formentlig komme afsted, men snoren vil være kort.