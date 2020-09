FAKTA: 11. etape i Tour de France

Sprinteren Elia Viviani var flyvende i sidste sæson, da han kørte for Quick-Step. Efter skiftet til Cofidis er han sejrsløs og gået helt i stå, og kun én gang i denne Tour har han været i top-10. Så hold øje med ham på 11. etape - om ikke andet for at se, hvor galt det står til, når rammerne ellers er ideelle.

Foto: Gonzalo Fuentes/Reuters