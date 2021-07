FAKTA: 10. etape i Tour de France

Fakta om 10. etape i Tour de France:

Tirsdag 6. juli.

Fra Albertville til Valence, 190,7 kilometer.

Type: Flad.

*Beskrivelse: Måske kan der komme sidevind, måske kan varmen blive massiv og måske kan en gruppe ryttere få lyst til at genoptage løbet efter hviledagen med et meget langt togt. Men måske'erne til side peger meget dog på, at etapen vil stå i sprinternes tegn. Selv om mange ryttere er trætte efter strabadserne i alperne, vil et hold som Quick-Step næppe forpasse muligheden for at få Mark Cavendish endnu tættere på rekorden for flest etapesejre i Tour de France.