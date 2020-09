FAKTA: 10. etape i Tour de France

Fakta om 10. etape i Tour de France:

Tirsdag 8. september.

Fra Île d'Oléron Le Château-d'Oléron til Île de Ré Saint-Martin-de-Ré, 168,5 kilometer.

Type: Flad.

*Beskrivelse: Etapen er pivflad med flad på. Men den ligger helt ude ved atlanterhavskysten mellem to øer, så sidevind kan hurtigt gøre en forventet sprinteretape til et dramatisk kaos af klassementskampe i et splintret felt. Etapen står derfor i uforudsigelighedens tegn, for selv om alle hold selvfølgelig har tændt advarselslamperne for længe siden, har vi ofte set, hvor langt der kan være fra tanke til udførelse, hvis vinden blæser op til dans.