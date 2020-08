FAKTA: 1. etape i Tour de France

Fakta om 1. etape i Tour de France:

Lørdag 29. august.

Fra Nice Moyen Pays til Nice, 156 kilometer.

Type: Flad.

*Beskrivelse: Tour de France 2020 begynder på en rundstrækning i og omkring Nice, hvor rytterne to gange undervejs skal over Côte de Rimenez. Den er knap seks kilometer lang, stiger omkring fem procent i gennemsnit og ligger så langt fra henholdsvis pointspurt og mål, at den næppe vil skade sprinternes chance for fuld gevinst. De sidste kilometer ind mod mål er helt flade og uden tekniske besværligheder.