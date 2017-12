FA udsteder jobgaranti til engelsk landstræner før VM

- Gareth har en langtidskontrakt, og vi har en langsigtet plan. Vi har allerede høstet nogle af frugterne i planen. En langsigtet plan er svær at forsvare, når de kortsigtede resultater er imod dig.

- Det skal ikke forstås som, at VM i Rusland er en gratis omgang, for VM er vigtig for udviklingen af holdet. Ingen vil have et dårligt VM, men uanset hvad er vi sikre på, at vi har manden, som kan føre os til de næste par slutrunder, siger Martin Glenn.

Direktøren hæfter sig ved, at Englands U17- og U20-landshold begge har vundet VM i år. Som tidligere ungdomslandstræner vil Gareth Southgate være den ideelle mand til at forvalte den talentmasse i A-landsholdsregi.

- Vi har sørget for, at spillerne allerede har en masse slutrundeerfaring, når de er 21 og 22 år gamle. Vi ved, at den model tidligere har fungeret for Tyskland og Spanien, og vi prøver at kopiere den model med vores eget præg, siger direktøren.

England har tradition for at ryge ud af slutrunderne, før det for alvor bliver spændende.

Ved EM i Frankrig sidste år røg de engelske Premier League-stjerner ud til Island i ottendedelsfinalen. Ved VM i 2014 sluttede holdet sidst i sin gruppe med et point i tre kampe.

Aktuelt ligger holdet nummer 15 på verdensranglisten, og i England er der en selvforståelse af, at "Three Lions" kan gentage bedriften fra VM i 1966.

- Selvfølgelig tager vi til Rusland, fordi vi vil vinde VM, men vi må også være realistiske, siger Martin Glenn.