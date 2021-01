Edinson Cavani har scoret fire mål for Manchester United efter skiftet fra Paris Saint-Germain. Nu er han blevet udelukket i tre kampe. (Arkivfoto)

FA straffer Cavani for diskriminerende opslag på Instagram

I slutningen af november lavede Edinson Cavani et opslag, som kan opfattes racediskriminerende ifølge FA.

Manchester United-spilleren Edinson Cavani bliver straffet for et opslag på Instagram.

Det Engelske Fodboldforbund (FA) oplyser på sin hjemmeside, at uruguayaneren får karantæne i tre kampe og en bøde på 100.000 pund, hvilket svarer til cirka 820.000 kroner.

Det sker som følge af et opslag efter Uniteds sejr på 3-2 over Southampton 29. november.

Uruguayaneren scorede to af Uniteds mål og skrev efterfølgende ordene "Gracias Negrito" på Instagram som svar på et andet opslag. Det er ifølge FA i strid med reglerne om ikke at referere til hudfarve, religion og lignende.

Han undskyldte kort efter for beskeden.

- Det var tænkt som en kærlig hilsen til en ven, hvor jeg takkede ham for at lykønske mig efter kampen.

- Det sidste, jeg ville gøre, var at fornærme nogen, sagde den 33-årige spiller ifølge BBC.

Men Cavani slipper altså ikke for straf, efter at han ifølge FA har erkendt, at han overtrådte reglerne med sit opslag.

FA skriver, at Cavanis opslag var "fornærmende, groft, upassende og bragte spillet i miskredit".

Foruden karantænen og bøden skal han deltage i undervisning om emnet.

Edinson Cavani har scoret fire mål for Manchester United efter skiftet fra Paris Saint-Germain