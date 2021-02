F-16-fly fulgte verdensmestre hjem til afdæmpet modtagelse

To F-16-kampfly gjorde spillerflyet selskab på det sidste stykke ind over hovedstaden, og på landjorden stod brand- og redningstjenesten klar med en æresport af vand til de hjemvendte verdensmestre.

Og selv om der var blevet blundet godt igennem på flyet fra Kairo, vågnede spillerne op, da de så, hvad der var blevet sat i værk for deres skyld.

Ikke mindst den unge slutrundedebutant Mathias Gidsel.

- Der var jeg ligesom et lille barn, der leger med flyvemaskiner og helikoptere. Det var kæmpestort.

- Det siger lidt om, hvor meget det VM betyder, at man gider sende to F-16-fly op for at guide os til lufthavnen, siger Gidsel.

Men fraset den fornemme entré var der naturligt nok ikke meget VM-eufori at spore i coronaland.

Lufthavnen var nærmest mennesketom, når man ser bort fra personale og pressefolk. En skærende kontrast til VM-guldet for to år siden, der blevet fejret med tusinder af tilhængere.

- Det er ikke det samme som sidste gang, hvor vi havde mange flere at fejre det med, siger Morten Olsen.

- Dagen i dag (mandag, red.) skulle også have været noget større, men det er fint nok. Jeg glæder mig egentlig mest til at komme hjem til familien, siger han.

Gidsel ærgrer sig over, at han ikke fik lov at opleve folkets hyldest efter bedrifterne i Egypten.

- Den oplevelse gad jeg godt have med. Men sådan er omstændighederne ikke, så vi må have en god fest til gode.

- Men jeg er sikker på, at jeg nok skal få lov at prøve det engang, hvis jeg fortsætter mit hårde arbejde, siger Mathias Gidsel.

Til gengæld var der ikke blevet sparet på festlighederne i timerne efter finalesejren over Sverige søndag aften.

I hvert fald så meget, det nu kan lade sig gøre, når man er tvunget til at opholde sig på et aflukket hotel.

- Man kan ikke andet end at hygge sig, når man lige har vundet VM-guld. Det var fedt at få sådan en god afslutning, men nu er jeg også lidt træt, siger Morten Olsen.

Søndagens strabadser gik heller ikke sporløst hen over Nikolaj Øris, som havde mistet stemmen - præcis som han gjorde i 2019.

- Hver gang jeg får lidt at drikke, så kan jeg godt lide at synge. Jeg prøver at lære alle de ungdommelige sange, men de er dæleme svære. De går hurtigt. Jeg er mere til Lars Lilholt og Poul Krebs.

- Men vi havde en rigtig hyggelig aften, hvor der både blev drukket og lavet en masse sjove ting, siger Øris.

Nu vender spillerne tilbage til hverdagen, og mange skal allerede i denne uge i kamp for deres klubber.

Landsholdet samles igen i marts, hvor der venter to EM-kvalifikationskampe mod Nordmakedonien.