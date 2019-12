Everton og Arsenal deler for øjnene af nye cheftrænere

På Goodison Park spillede Everton og Arsenal således 0-0 i Premier League, i et opgør der understregede, at begge mandskaber kan få gavn af nyt input.

Evertons nye manager og Arsenals nye cheftræner kunne lørdag konstatere, at der er nok at gå i gang med på træningsbanen i begge klubber.

I 18 runder har begge hold hentet fem sejre, og Arsenal ligger på niendepladsen med 23 point, mens Everton er nummer 15 med 19 point.

Det mest interessante i forbindelse med kampen var derfor det, der foregik uden for banen.

På tribunen sad de to holds kommende chefer nemlig og kiggede på, efter at de to klubber i den seneste tid har fundet afløsere til at stå i spidsen for holdene.

Torsdag præsenterede Arsenal 37-årige Mikel Arteta som ny cheftræner, og Everton fulgte op lørdag inden kampen med at meddele, at rutinerede Carlo Ancelotti er ansat som ny manager.

På udskiftningsbænken lørdag sad dog stadig Duncan Ferguson hos Everton og Fredrik Ljungberg hos Arsenal.

De to tog over efter fyringer i begge klubber og svang stadig taktstokkene lørdag, mens både Arteta og Ancelotti fra tilskuerpladserne kunne overvære den halvkedelige deler.

Momentvis havde opgøret gnist og tænding, men spillemæssigt savnede kampen kvalitet på begge hold.

Første halvleg var ganske trist, og det lignede to hold uden selvtillid, som mest af alt i baghovedet så ud til at fokusere på at undgå at tabe kampen.

Efter pausen kom Arsenal-profilen Pierre-Emerick Aubameyang til en stor mulighed, men Everton-keeper Jordan Pickford fik afværget på stregen.

Arsenal var generelt bedre i indledningen på anden halvleg, end holdet var i de første 45 minutter, og efter en time var opgøret stadig helt åbent.

Everton formåede også at presse, og Dominic Calvert-Lewin afsluttede farligt i en situation, hvor der måtte VAR-bedømmelse til for at udelukke et straffespark.

Ingen formåede dog at score, og dermed kunne både Ancelotti og Arteta forlade stadion som tilskuere til en kamp, der understregede, at det er tid til at tage arbejdshandskerne på i begge klubber.