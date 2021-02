Everton forlænger Liverpool-krise og ender 21 års tørke

Lørdag aften tabte den forsvarende mester den fjerde kamp i træk, og for at gøre ondt værre skete det endda hjemme på Anfield i lokalopgøret mod Everton.

Liverpool kan efterhånden ikke sige sig fri for at være i krise, når det gælder Premier League.

Det er ikke ligefrem hverdagskost, at Everton vinder et Merseyside derby. Det skete senest i 2010, og det er ikke sket på Anfield siden 27. september 1999. Med andre ord gjorde Everton en ende på 21 år og fire måneders sejrstørke på Anfield.

Richarlison og Gylfi Sigurdsson på straffespark sørgede for målene i sejren, der bragte Everton på samme pointtal som Liverpool. Begge har 40 point som nummer seks og syv.

Liverpool-spillerne havde i startfasen svært ved at ramme hinanden, og da Everton to gange inden for få sekunder fik bolden direkte serveret, takkede James Rodríguez ved at tæmme bolden og spille Richarlison fri på kanten af offside.

Formstærke Richarlison tog et perfekt træk og udplacerede fladt keeper Alisson til 1-0. Det var Everton-angriberens fjerde mål på 11 dage.

Men Liverpool satte sig snart tungt på kampen og pressede Everton i bund.

Efter 19 minutter var det tæt på at give resultat, da Jordan Henderson helflugtede fra kanten af feltet, men keeper Jordan Pickford reddede flot helt ude ved stolpen.

Ti minutter senere måtte Henderson lade sig udskifte på grund af en skade. Anføreren, der normalt huserer på midtbanen, vikarierede i midterforsvaret, der har været så hårdt ramt af skader i sæsonen, og med Hendersons skade ligner det unægteligt en forbandelse på positionen.

Et par minutter senere var der da også hul i Liverpools midterforsvar, og Alisson måtte diske op med en stor redning for at forhindre Séamus Coleman i at score med hovedet helt fri foran kassen.

Efter pausen satte Liverpool sig om muligt tungere på kampen, men det kneb med at skabe de helt åbne chancer. En sådan kom dog midtvejs, da Mohamed Salah slap alene igennem, men Pickford kom godt ud og dækkede sit mål.

I stedet slog Everton kontra, og dommeren vurderede, at Trent Alexander-Arnold nedlagde indskiftede Dominic Calvert-Lewin i feltet. Straffespark til Everton, som Gylfi Sigurdsson udnyttede sikkert til at score til 2-0.

Liverpool formåede ikke at svare tilbage, og Jürgen Klopps hold har stadig til gode at score på Anfield i åbent spil i 2021.