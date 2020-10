Everton-duo er kåret til månedens bedste i Premier League

Calvert-Lewin startede sæsonen med at levere den afgørende scoring i Evertons 1-0-sejr over Tottenham i de to holds sæsonpremiere. Herefter scorede han hattrick mod West Bromwich og et mål mod Crystal Palace.

Han har faktisk også taget målformen med ind i oktober, hvor han scorede i Premier League-opgøret mod Brighton.

Desuden scorede han 30. september hattrick mod West Ham i Liga Cuppen, og så scorede han også i sin landsholdsdebut for England torsdag.

Prisen som månedens manager i september går til Evertons Carlo Ancelotti, der førte sit hold til sejr i alle tre kampe i september.

Med sejren over Brighton den 3. oktober har Everton vundet sæsonens første fire kampe og topper den engelske Premier League.