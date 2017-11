Everton bekræfter forhandlinger med Allardyce

Gennem onsdagen har der været massive rygter i den engelske presse om, at "Big Sam" vil blive præsenteret som ny manager i løbet af onsdagen, og Everton bekræfter, at der er noget om snakken.

I en kort meddelelse på klubbens hjemmeside bekræftes det, at Allardyce onsdag eftermiddag vil være til stede på Evertons træningsanlæg for at forhandle de sidste betingelser for en aftale på plads.

Onsdag aften er der bundbrag på Evertons hjemmebane, Goodison Park, hvor West Ham kommer på besøg. Til den kamp vil midlertidig manager David Unsworth stå i spidsen for Everton, meddeler klubben.

Everton fyrede i oktober hollænderen Ronald Koeman efter en sæsonstart, der slet ikke havde levet op til forventninger efter oprustning for over en milliard kroner i sommerens transfervindue.

Sam Allardyce var fra december 2016 frem til maj 2017 manager for Crystal Palace. Selv om han havde en længere kontrakt, trak han sig fra jobbet efter at have sikret overlevelse i Premier League.

I samme forbindelse sagde 63-årige Allardyce, at han ikke ville være manager igen. Siden ændrede tonen sig en anelse, da han i juli sagde, at han eventuelt ville være åben for et landstrænerjob, men ikke et klubjob.

Det standpunkt ser nu også ud til at have ændret sig.