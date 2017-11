Everton bekræfter Sam Allardyce som manager

Onsdag meddelte Premier League-klubben, at den forhandlede med "Big Sam", der i 2016 havde et ultrakort ophold som landstræner for England.

Før det stod han i spidsen for klubber som Bolton, Newcastle, Blackburn og West Ham.

Kontrakten løber frem til juni 2019, meddeler Everton.

Sam Allardyce afløser Ronald Koeman, der blev fyret 23. oktober efter en skuffende sæsonstart.

Siden har David Unsworth på midlertidig basis været chef for Evertons bedste mandskab.

Det har ikke gjort meget bedre for holdet, der købte stort ind før sæsonen i Premier League.

Everton mistede dog også spillere, blandt andre storskytten Romelu Lukaku, der tog til Manchester United.

Onsdag aften fik Everton dog en succesoplevelse, da klubben på hjemmebane vandt 4-0 over West Ham og tog et skridt væk fra nedrykningsstregen.

Fra tribunen kunne Sam Allardyce se veteranen Wayne Rooney lave et hattrick.

Everton ligger nummer 13 i Premier League med 15 point for 14 kampe.

Sam Allardyce var fra december 2016 og frem til maj 2017 manager for Crystal Palace. Selv om han havde en længere kontrakt, trak han sig fra jobbet efter at have sikret overlevelse i Premier League.

I samme forbindelse sagde 63-årige Allardyce, at han ikke ville være manager igen. Siden ændrede tonen sig en anelse, da han i juli sagde, at han eventuelt ville være åben for et landstrænerjob, men ikke et klubjob.