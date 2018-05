Eventyret sluttede med 0-1-nederlag: Den svider

Rammen i den festklædte Boxen var perfekt, eventyret skulle kulminere med en dansk sejr over Letland og en billet til VM-kvartfinalen i ishockey mod Sverige i København torsdag.

- Vi kunne ikke have bedt om et bedre udgangspunkt. Vi kunne ikke have skrevet et bedre eventyr, men man skal slå Letland for at fortjene at komme i kvartfinalen, siger Jesper Jensen Aabo.