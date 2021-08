Evenepoel markerer comeback med særlig fejring i Vejle

Triumfen på Koldingvej markerede han med en tyssende finger foran munden og en finger, der pegede mod hovedet.

En hilsen til sig selv og sine kritikere efter et voldsomt styrt sidste år, forklarer han efter sejren.

- Det handlede om, at jeg skal tro på mig selv og svare med pedalerne. Det er det, jeg har prøvet at gøre, og jeg synes, at jeg gjorde det godt i dag.

- Det er altid let at kritisere mig, men ingen ser, hvad jeg går igennem derhjemme eller i træning, siger han.

For et år siden kæmpede Quick-Step-rytteren med om sejren i Lombardiet Rundt, da han styrtede ud over en bro. Han brækkede sit bækken og vendte først tilbage ni måneder senere i Giro d'Italia.

Her startede han godt, før formen viste sig ikke at række til en topplacering i et tre uger langt etapeløb.

I juni vandt han en enkeltstart i hjemlandets Belgien Rundt og tog også den samlede sejr i løbet. Men sejren torsdag i Vejle var den første siden styrtet, hvor han vandt efter at være rykket væk fra konkurrenterne.

- Det er hårdt at blive kritiseret. Jeg sad med en ven, da vi trænede, og jeg sagde, at når jeg vandt mit første løb, ville jeg fejre det sådan.

- Jeg blev ved med at tro på mig selv og sagde: "En dag bliver jeg i stand til at gøre, hvad jeg kunne før styrtet". Jeg kommer tættere og tættere på. I dag var et godt skridt fremad, siger han.

På et tidspunkt virkede etapesejren dog langtfra sikker.

I et sving kørte det 21-årige stortalent lige ud, mens de fleste konkurrenter drejede. Det betød, at trioen Søren Kragh Andersen, Mads Pedersen og Mike Teunissen kortvarigt fik et forspring.

- Vejen var meget mørk, og jeg har nogle ret mørke solbriller. Så jeg kunne ikke se så meget. Jeg stolede på motorcyklen, men i sidste øjeblik drejede motorcyklen så skarpt, at vi kørte ind i svinget med stor hastighed. Det var derfor, jeg blev nødt til at køre ligeud.

- Jeg var ikke den eneste, for mange var ret overraskede over det hjørne. Men sådan er cykling, og i sidste ende kom vi tilbage. Det var en fejl af os, men sådan noget sker, siger Evenepoel.

Remco Evenepoel var torsdag 1 minut 29 sekunder foran den nærmeste konkurrent, Tosh Van der Sande fra Lotto Soudal. I det samlede klassement er han 1 minut og 33 sekunder foran landsmanden.