Evenepoel kan hente mest sikre sejr i Danmark siden Basso

Det skal gå helt galt for Quick-Steps Remco Evenepoel, hvis belgieren ikke skal snuppe den samlede sejr i PostNord Danmark Rundt.

Dermed er han godt på vej til den mest suveræne sejr i løbet, siden Ivan Basso knuste al modstand i 2005 og vandt med 2 minutter og 21 sekunder.

- Det ville betyde meget. Det er altid fedt at vinde, og hvis man kan blive den bedste til noget, er det altid særligt.

- Jeg ved, at Danmark er et rigtig cykelland - sammen med fodbold selvfølgelig. Det er et virkelig fint løb, som jeg har nydt rigtig meget, siger han.

21-årige Evenepoel er også blandt favoritterne på den 10,8 kilometer lange enkeltstart på Frederiksberg på 5. etape. Selv holder han øje med nogle af løbets bedste danskere.

- Det bliver svært. Søren Kragh og Mads Pedersen er rigtig stærke på korte enkeltstarter. I mine øjne er de topfavoritter, men jeg vil bare køre hurtigst muligt for at forsvare min førertrøje, siger han.

Den korte tidskørsel er teknisk svær med mange sving og opbremsninger. Den ligger godt til en rytter som Mads Pedersen, mener Trek-sportsdirektør Kim Andersen.

- Den er lidt speciel og vældig spændende. I sidste ende er det ti kilometer med fuld gas. Vi har tid til at køre ruten igennem om formiddagen, siger han.

Sportsdirektør Lars Michaelsen fra det sydafrikanske hold Qhubeka har også bemærket de mange U-vendinger, som venter rytterne.

- Det giver selvfølgelig en større oplevelse for tilskuerne, at rytterne kommer forbi i hvert fald to gange.

- Der er ikke nogen formel for, hvordan en enkeltstart skal være. Om den skal være teknisk, pandekageflad, eller om der skal være stigninger på. Det er nytænkning, så lad os se, hvordan det går, siger han.

Første rytter sendes afsted lørdag klokken 14.30. Sidste rytter ventes i mål omkring klokken 17.05.