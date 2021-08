Evenepoel efterlyser samarbejde efter amerikansk triumf

Sådan gik det ikke. Amerikaneren Colin Joyce fra Rally-holdet kørte først over stregen i et udbrud, mens sprinterholdene missede chancen for en sejr.

Ganske vist var 4. etape af PostNord Danmark Rundt spækket med bakker, men den flade afslutning i Kalundborg sandsynliggjorde, at etapen kunne ende i løbets tredje massespurt.

Hos Quick-Step lignede Mark Cavendish et godt bud på en etapevinder, men holdet fik ikke hjælp nok fra de andre hold, mener holdkammerat Remco Evenepoel.

- Der var ikke noget, der gik galt for os. Vi vandt i går (torsdag, red.) og havde førertrøjen i dag. Vi ville kontrollere etapen, og vi ville da også gerne have spurtet med Mark, siger løbets førende rytter.

- Det gik sådan set fint, men der var ikke meget opbakning at hente fra de andre hold som Jumbo-Visma og Trek. De har også allerede vundet en etape, så måske tænkte de det samme som os. Måske var det op til Qhubeka og Giacomo Nizzolo at prøve at vinde.

Jumbo-Vismas Dylan Groenewegen vandt 1. etape i Esbjerg, mens Trek-danskeren Mads Pedersen var hurtigste mand onsdag i Sønderborg.

Mod slutningen af 4. etape forsøgte Pedersen at stikke af på en bakke, men fik ikke hul. Udbrydernes forspring blev øget markant, og hullet blev for stort til at lukke.

- Vi vidste, at det ville blive fifty-fifty, om det blev en spurt eller en udbrudssejr, og i sidste ende kom vi tæt på. Men ikke tæt nok til at sprinte. Det er altid en skam, at man ikke vinder en etape, når man har så stærk en sprinter, men i dag gjorde vi intet forkert, siger Evenepoel.

Noget overraskende kunne Colin Joyce derfor som første mand lade sig hylde foran et talstærkt publikum på Vestre Havnevej i Kalundborg.

- Vi holdt bare fast. Drengene i udbruddet var ekstremt stærke, og vi arbejdede godt sammen. Man ved aldrig i cykling. Der er altid en chance for, at udbruddet holder, siger Joyce.

- De fleste gange sker det ikke, men det gjorde det her, og det er jeg glad for.

- Det er kæmpestort. Jeg er ellevild. Det er svært at vinde i den her sport. Der er kun få ryttere, der kan vinde mange sejre, og jeg er helt sikkert ikke en af dem, lyder det fra den stolte amerikaner.