Evander sikrer FC Midtjylland godt udgangspunkt i Skotland

Den brasilianske midtbanespiller Evander skaffede FCM det fine udgangspunkt med et flot frisparksmål i anden halvleg af et hektisk opgør, der også bød på et rødt kort til hvert mandskab.

Der er returkamp i Herning om otte dage.

Generelt var FC Midtjylland presset i store perioder af opgøret i Glasgow, der blev overværet af omkring 9000 tilskuere.

Celtic skabte klart flest muligheder og havde det meste af spillet, men fik ikke udnyttet sit overtag. Blandt andet fordi målrammerne to gange var med FCM.

FCM stillede op uden flere profiler fra sidste sæson, og det kunne ses på holdets ofte usammenhængende og tamme spil. Ligesom det kunne fredag aften, da FCM tabte 1-2 til OB i Superligaens premiererunde.

Første halvleg var domineret af Celtic efter en ujævn start med mange dueller og fejl.

Det franske angriber Edouard Odsonne sparkede en god mulighed over mål, og efter 36 minutter ramte kantspilleren Ryan Christie stolpen fra kort afstand.

Få minutter senere blev det 1-0, da Christie trykkede af og tvang FCM-keeper Jonas Lössl til at give en returbold, som den 19-årige israelske debutant Liel Abada omsatte til scoring.

Kort inden pausefløjtet blev Celtic så reduceret til ti spillere, da stopperen Nir Bitton fik sit andet gule kort for at stikke en finger i panden på Anders Dreyer. Danskeren fik også gult kort for sammenstødet, som opstod, fordi danskeren faldt let i feltet.

Trods undertallet åbnede Celtic bedst i anden halvleg, og efter 55 minutter blev FCM også reduceret til ti mand, da Dreyer efter dommerens mening filmede og fortjente sit andet gule kort.

Kort efter sparkede Callum McGregor på overliggeren, og Jonas Lössl reddede et nærgående forsøg fra Odsonne i en periode, hvor Celtic i den grad truede med at komme på 2-0.

Men FCM slog i stedet tilbage efter 66 minutter og udlignede til 1-1, da brasilianske Evander flot drejede et direkte frispark i nettet fra en spids vinkel ude i den ene side.

Ud over forsvarsprofilen Alexander Scholz og midtbanedynamoen Frank Onyeka, der er solgt til henholdsvis Urawa Red Diamonds og Brentford, var også midtbanespilleren Jens-Lys Cajuste og angriberen Sory Kaba helt ude af FCM's trup til kampen mod Celtic.

Begge er blevet rygtet på vej væk fra klubben.

Fraværende var også en skadet Gustav Isaksen samt de brasilianske nyindkøb Charles og Juninho, der først ankom til Danmark for få dage siden og endnu ikke er klar til kamp.

Hvis FC Midtjylland slår Celtic ud, skal holdet i tredje kvalifikationsrunde møde vinderen af duellen mellem hollandske PSV og tyrkiske Galatasaray, der spiller deres første opgør onsdag.

I tilfælde af samlet sejr over Celtic vil FCM også være garanteret mindst et gruppespil i Europa League, der er turneringen lige under Champions League.

Hvis FCM taber til Celtic sammenlagt, skal holdet møde tjekkiske Jablonec i tredje kvalifikationsrunde til Europa League.