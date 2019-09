European Tour revurderer suspendering af Thorbjørn Olesen

Det fortæller TV3 Sports golfkommentator Henrik Knudsen, som har snakket med direktøren for European Tour, Keith Pelley, onsdag, efter at Olesen var i retten i London.

- Han (Keith Pelley, red.) ønskede ikke at udtale sig til kamera, men han kunne dog fortælle, at Thorbjørn fortsat er suspenderet fra touren, men at det hele skal op til revision nu, siger Henrik Knudsen til TV3 Sports hjemmeside.

Efter planen skal folk fra European Tour torsdag mødes med Thorbjørn Olesens folk, forklarer Henrik Knudsen.

Golfspilleren er tiltalt for tre forhold, som fandt sted på en flyvetur fra Nashville i USA til London i slutningen af juli.

Han er tiltalt for "sexual assault on a female", hvilket i dette tilfælde dækker over berøring af seksuel karakter uden samtykke. Ifølge engelsk lov kan det give bøde og/eller fængselsstraf på op til seks måneder.

Han er også tiltalt for "assault by beating", hvilket i engelsk lov dækker over et overfald af mindre karakter, hvor offeret er blevet forulempet, men ikke er blevet tilføjet fysiske skader. Der kan i disse sager gives bøde og/eller fængselsstraf på op til seks måneder.

Endelig er han tiltalt for at være beruset om bord på et fly, hvilket kan skabe fare for sikkerheden. Det kan straffes med bøde.

Olesen-lejren anerkender, at nogle hændelser har fundet sted på flyet, men han nægter sig skyldig i de tre forhold.