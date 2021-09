Europas Ryder Cup-kaptajn maner til ro efter sløj førstedag

Europa skal undgå at forhaste spillet, hvis holdet vil gøre sig forhåbninger om at forsvare Ryder Cup-titlen mod USA.

Europa afgav således både de første foursome- og fourballkampe med en margen på 3-1. Det giver amerikanerne en føring på 6-2, hvilket er USA's største føring efter den første dag ved Ryder Cup siden 1975.

- Du kan ikke bare ændre alt og forsøge at indhente sådan en føring med det samme på en session, siger Harrington om strategien for de kommende dage.

- Det ville være dejligt, hvis det skete, men sådan kan man ikke tænke. Du er nødt til at gøre det langsomt, et skridt ad gangen.

Trods den solide amerikanske føring tror den europæiske kaptajn på, at hans tropper kan presse USA hele vejen.

- Vi har 20 point endnu at spille om, og vi er nødt til at forberede os på, at det bliver en lang kamp hele vejen igennem. Hvis vi skal lykkes med at få vendt det her, så kommer det til at blive meget tæt, siger han.

Den nordirske stjerne Rory McIlroy var en af de europæiske spillere, der ikke ramte sit niveau på dagen. Han tabte begge sine kampe fredag, hvilket er første gang, han taber to kampe på en dag ved Ryder Cup.

Men ligesom sin kaptajn er han heller ikke klar til at smide håndklædet i ringen.

- Vi kan komme tilbage fra 6-2, siger han kort.

McIlroy får dog ikke selv mulighed for at tage hurtig revanche, da han for første gang i sin karriere er blevet pillet af holdkortet til lørdagens runde, hvor der igen skal spilles fourball og foursome.

Nordireren må derfor vente til Ryder Cup skal afgøres søndag med 12 singlekampe.

Der er 28 point at spille om i Ryder Cup. USA skal op på 14,5 point for at vinde, mens Europa som forsvarende mester kan nøjes med 14 og uafgjort for at holde fast i trofæet.

Europa har vundet ni ud af de seneste 12 udgaver af den prestigefyldte turnering.