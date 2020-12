Europamestrene prygler Slovenien og er mellemrundeklar

De franske kvinder kørte hen over et bovlamt slovensk hold, som blev slået med 27-17.

Efter en noget vaklende indledning på EM med en etmålssejr over Montenegro stemplede Frankrigs forsvarende europamestre for alvor ind i turneringen med en sikker sig over Slovenien søndag.

Med sejren er Frankrig sikker på en plads i mellemrunden, men hvor mange point holdet får med over, skal afgøres i sidste gruppekamp tirsdag, hvor holdet møder Danmark.

Slovenien kan stadig komme i mellemrunden, men det bliver formentlig uden ret mange point.

Slovenerne virkede fra start som et hold, der havde mistet troen på succes efter åbningsnederlaget til Danmark.

Da uret rundede 17 minutter af første halvleg, havde slovenerne blot scoret to mål og var bagud 2-9 efter en scoringspause på 12 minutter.

Intet fungerede for Slovenien, og stjernespilleren Ana Gros virkede både uoplagt og træt efter blot en enkelt kamp.

Fire franske udvisninger på 12 minutter hjalp slovenerne til at få sat en prop i ydmygelsen. Men de formåede ikke at udnytte de mange overtal til at kæmpe sig tilbage i kampen.

Frankrig havde sat en gedigen forsvarsmur op, og et for lavt tempo og rodet angrebsspil gjorde det umuligt for Slovenien at byde europamestrene reel modstand før pausen.

Føringen på 12-6 halvvejs var franskmændene aldrig i nærheden af at sætte over styr.

Faktisk udbyggede franskmændene blot lidt undervejs gennem de sidste 30 minutter, som aldrig fik nærheden af spænding.

Estelle Nze Minko bød ind med 7 mål på 9 forsøg for Frankrig, der bestemt ikke behøvede at strenge sig for meget an. Til sammenligning scorede Ana Gros blot 4 mål på hele 11 forsøg for Slovenien.

Danmark møder senere søndag Montenegro og kan sikre sig adgang til mellemrunde med en sejr.