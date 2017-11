Europamester bliver alligevel på dansk cykelhold

U23-europamesteren Kasper Asgreen var godt på vej til at skifte danske Team Virtu Cycling ud med et World Tour-hold, men holdskiftet glippede, og nu har han i stedet forlænget sin kontrakt med det danske cykelhold.

- Jeg troede egentlig, det ville lykkes, men så gik den aftale lige pludselig ikke igennem, selv om jeg troede, det var sikkert, siger Kasper Asgreen til TV2 Sport.

Derfor kom han kravlende tilbage til Team Virtu Cycling for at høre, om der var plads til ham på holdet i 2018. Og det var der.

Han kan nemlig bringe holdet mere succes, siger sportsdirektør Michael Skelde i en pressemeddelelse.

- For mig at se er han er en fantastisk rytter at have med til den kommende sæson.

- Han er helt sikkert en af verdens bedste U23-ryttere på enkeltstarten, og han kommer til at give os en masse succes næste år, siger sportsdirektøren.

Asgreens nye kontrakt gælder et år. Derefter er ambitionen at kunne komme til et World Tour-hold, siger han i en pressemeddelelse.

Kasper Asgreen vandt U23-europamesterskabet i enkeltstart i august. Løbet blev kørt på vejene nær Herning. Ved VM i Norge i september blev han nummer syv i herrernes U23-enkeltstart.