Europæiske storklubber jagter FCN-stjerne: Jeg er klar

Det skete for øjnene af blandt andre Marc Overmars, der er fodbolddirektør i den hollandske storklub Ajax og var til stede på Right to Dream Park mandag aften.

Derudover følger en engelsk sværvægter som Manchester United også Kamaldeen Sulemana tæt, og hovedpersonen føler sig rustet til at flyve fra den trygge rede i Farum denne sommer.

- Jeg føler mig klar til at skifte, men vi må se til sommer, hvad der sker, siger Sulemana og tilføjer:

- Jeg kan se mig selv passe ind i alle store klubber. Der er ikke nogen specifik liga, jeg føler, der passer mig bedre, så jeg er åben for alle ligaer - især top-5. Men store klubber uden for de største ligaer er også interessante.

Ajax lagde allerede i januar et tilbud, som dog blev afvist af FCN. Kamaldeen Sulemana vil bestemt ikke afvise et skifte, hvis hollænderne kan blive enige med Nordsjælland.

- Det er en god klub, og det er interessant ligesom flere andre klubber, siger han og tilføjer om det faktum, at Marc Overmars var til stede mandag aften:

- Jeg har vidst i cirka en uge, at han ville komme, men jeg tror ikke, at det gjorde nogen forskel for min præstation.

- Han har set mig spille en masse kampe, så jeg tror ikke, at denne kamp ændrer noget. Før kampen kunne jeg tænke på, at han var her, men i kampen fokuserede jeg bare på mit spil, siger Kamaldeen Sulemana.

På rygtebasis kræver FCN op imod 100 millioner kroner for stortalentet, men bestyrelsesformand Jan Laursen, der indtil for nylig var sportschef i klubben, regner med, at der nok skal være bejlere trods en høj pris.

- Jeg har på fornemmelsen, at der er nogle, der vil være glade, selv om de skal betale en del penge, men det må tiden vise.

- Der er mange, der følger ham, og det er ikke alle, der gerne ville, som kunne være her på grund af forskellige restriktioner. Nogle af de helt tunge følger ham selvfølgelig tæt, siger Jan Laursen.

FCN-bossen bekræfter, at Manchester United også er på banen.

- Det har stået i aviserne, og det er en af de klubber, der også er her ind imellem. Det er nok én af de klubber, der også følger ham rimelig tæt, siger han.

Kamaldeen Sulemana har kontrakt til udgangen af 2024 i FCN, for hvem han hidtil har scoret 14 kasser i 40 førsteholdskampe.