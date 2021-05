Europæiske kvalifikation kan redde AaB's sæson

Nordjyderne er efter den overbevisende 4-0-sejr over Lyngby fredag fire point foran Sønderjyske på andenpladsen, som dog har en kamp mod OB i hånden.

Dermed ligger AaB ganske lunt i svinget til at sikre sig billetten til den gyldne kamp, og aalborgenserne lægger da heller ikke skjul på, at europæiske kvalifikation er målet.

Den hollandske angriber Tom van Weert, som fredag var manden bag 2-0-målet, mener, at AaB's sæson står og falder med kvalifikationen.

- Hvis vi ender med at kvalificere os, kan vi kigge tilbage på en rodet sæson med tre forskellige trænere og mindre gode perioder og stadig tænke, at det har været en god sæson.

- Det er det eneste, vi kan nå, så det er klart, at nu skal vi først sikre os syvendepladsen, og så må vi derefter gå efter at sikre os kvalifikationen.

Profil og anfører Lucas Andersen var efter et skadesplaget 2021 fredag tilbage i startopstillingen, og han mener, at AaB skal fortsætte den gode form, som holdet har vist på det seneste.

- Det er klart vores mål at komme i den Europa-finale, så nu skal vi holde det momentum, vi har vist de seneste kampe på nær lige nederlaget til Horsens.

- Lykkes det, skal vi jo spille den her kamp, hvor top og bund er udlignet, og det skal afgøres på den ene kamp.

- Det er det, vi går efter, og det er det, der er målet for den her sæson nu, siger 26-årige AaB's målscorer til 1-0 mod Lyngby.

AaB's spanske træner Martí Cifuentes slår fast, at intet er afgjort, og at nordjyderne derfor må tage én kamp ad gangen frem mod sæsonafslutningen.

- Selvfølgelig skal vi være ambitiøse, og selvfølgelig skal vi gå efter det, men for at være ærlig tager vi det én kamp ad gangen.

- Det er vigtigt for at mindske presset på spillerne, og at vi ikke tænker tre-fire kampe frem.

- Nu har vi en ny vigtig kamp om syv dage mod OB, som er et godt hold, og det er den vores fokus er på nu, siger spanieren.