Europæiske kampe udskyder Manchester-klubbers sæsonstart

Den kommende sæson i Premier League er berammet til at begynde 12. september, men fans af Manchester City og Manchester United må vente yderligere en uge med at se deres helte i aktion igen.

De to klubbers kampe i første runde mod henholdsvis Aston Villa og Burnley er nemlig blevet udskudt og skal spilles på endnu ikke fastlagte datoer.

Det skriver Premier League på sin hjemmeside.

Årsagen til udskydelsen er, at klubberne har krav på at have mindst 30 dages pause mellem to sæsoner.

De to Manchester-klubbers 2019/20-sæson blev længere end konkurrenternes, da begge klubber nåede finalestævnerne i de europæiske turneringer.

Manchester City nåede kvartfinalen i Champions League, hvor klubben tabte til Lyon i lørdags. Manchester United nåede semifinalen i Europa League, hvor Ole Gunnar Solskjærs mandskab tabte til Sevilla i søndags.

Den forsvarende Premier League-vinder Liverpool er blandt de 16 klubber, som åbner sæsonen i anden weekend af september. Mesterholdet får besøg af oprykkerklubben Leeds, der spiller sin første Premier League-kamp i 16 år.

38. og sidste spillerunde afvikles 23. maj næste år.

Premier League-sæsonen vil indledningsvist blive afviklet for tomme tribuner grundet coronavirus.