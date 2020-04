Europæisk topfodbold kæmper med pressede sponsorer

Klubberne har ganske enkelt svært ved at levere det, sponsorerne har betalt for, mens al sport er sat på pause på grund af coronavirus.

- Vi prøver at lave aktiviteter med vores spillere for sponsorerne, der er endnu mere krævende her under karantænen, men det er meget svært, siger en unavngiven marketingschef i en klub til AFP.

Klubkasserne bløder, og det gør sponsorernes også. Mange virksomheder har lidt store økonomiske tab eller har måtte dreje nøglen om, hvilket også har betydet, at sponsorpengene i nogle tilfælde ikke når frem til de nødstedte fodboldklubber.

- Det giver sig selv, at alt må sættes pause, når der ikke er nogen kampe. Det er en force majeure-situation, siger Marc Vanhove, der står i spidsen for restaurantkæden Bistro Regent, der er trøjesponsor for franske Bordeaux.

Virksomheden har sat sin kontrakt med Ligue 1-klubben, der løber til 2023, på pause, indtil det lægger fast, hvornår der igen kan spilles fodbold.

Hotelkæden Accor holder indtil videre fast i sin sponsoraftale med Paris Saint-Germain, men erkender, at de nuværende omstændigheder sætter virksomheden i et dilemma.

- Når man er sponsor, vil man have synlighed, men det er samtidig, når det går dårligt, at man vil være der for sine venner og dem, der er der for én selv, siger administrerende direktør i Accor Sebastien Bazin til en fransk radiostation.

Netop sponsorpengene er essentielle for de europæiske topklubber.

Ifølge revisionsselskabet Deloitte udgør indtægter fra kommercielle partnerskaber i gennemsnit 49 procent af omsætningen i Bayern München, Real Madrid, FC Barcelona, Manchester United og PSG.

Fodbolden har i det meste af verden ligget stille siden starten af marts.