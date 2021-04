Europæisk piratliga splitter danske fans af storklubber

Redaktør på juventus.dk Jimmi Nordkroggaard Højberg vil endnu ikke afskrive Super League som et godt alternativ til den velkendte Champions League.

Heller ikke selv om det betyder, at klubben til dels vender det etablerede fodboldsystem ryggen.

- Jeg er personligt splittet. Al forandring frygter de fleste. Det er lidt af en bombe, der er sprunget, og jeg tænker, at det er en meget speciel situation, at man har en helt anden model at spille efter.

- Den liga, Juventus befinder sig i til daglig, gør ikke klubben nogen tjenester. Jeg kan godt se problematikken i, at de ikke skal spille for at kvalificere sig. Men jeg må også indrømme, at jeg ikke er helt skræmt væk af det. Der er tale om nogle klubber, der i årtier har gjort meget for at holde sig i eliten.

- Jeg tror, at det er godt nok, at der sker et eller andet, men det er godt nok kontroversielt, siger Juventus-tilhængeren.

For medstifter af Real Madrid-podcasten af madridista.dk Christian Møller Hansen betyder det heller ikke det store, om han skal se sit hold i Champions League eller Super League.

Men Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) trussel om udelukkelse fra de nationale turneringer vækker bekymring.

- Om det hedder Super League eller Champions League, tror jeg, at de fleste kan leve med. Men fra et fanperspektiv er det en katastrofe, hvis man ryger ud af den nationale liga, siger Real Madrid-tilhængeren.

Real Madrid og de 11 øvrige klubber, der foreløbig har meldt sig på banen som medstiftere af en europæisk Super League, har meddelt, at de fortsat vil spille i de nationale ligaer.

Uefa og de nationale forbund har imidlertid truet med udelukkelse, hvis Super League bliver en realitet.

Selv om Christian Møller Hansen ved første øjekast var meget kritisk, ser han visse fordele i den store milliardsum, klubberne er stillet i udsigt.

- Real Madrid er en medlemsejet klub. Hvis det her betyder, at man har råd til at blive ved med at være en medlemsejet klub frem for at modtage oliepenge som Manchester City og PSG, er det nok at foretrække at gøre det her.

Anderledes klar er modstanden hos formanden for Liverpools danske fanklub, Alex Bruun.

- Jeg bryder mig ikke om det. Jeg synes, at det er en dårlig idé. Grundlæggende er det jo en lille loge, der bliver lavet, og det sætter alle fodboldens værdier ud på et sidespor, siger han.

Han har ikke noget problem med, at Liverpool måske først i knockoutfasen af Champions League brager sammen med de største giganter frem for at spille mod storhold uge efter uge.

- At se Liverpool-Real Madrid adskillige gange om året har ingen appel. Vi skal have vores europæiske aftener, hvor vi skal over og have stemning og oplevelser. Kald det gammeldags, men sådan er fodbold vel langt hen ad vejen, siger Alex Bruun.