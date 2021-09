Europa vil knække USA med stor Ryder Cup-arv

Det faktum afgør naturligvis ikke, hvem der kan løfte trofæet på søndag i Haven, Wisconsin. Men det viser noget om, hvad det europæiske hold kommer med.

Foruden García og Westwood bringer Europa med rutinerede folk som Ian Poulter og Paul Casey en masse erfaring ind på holdet og ikke mindst en god portion af den Ryder Cup-arv, som kun tidligere deltagere kender til.

En arv, hvis betydning man ikke må underkende, når nutidens slag skal afgøres.

- Den erfaring, de har, gør dem meget farlige, siger den amerikanske profil Jordan Spieth ifølge AFP om García og Westwood.

For selv om de to på den aktuelle verdensrangliste rangerer et stykke bag den dårligst placerede amerikaner, så ved de, hvad den specielle holdturnering handler om. De har været med til at forme den gennem et par årtier, og de kender formlen på succes.

García har seks titler i ni deltagelser og Westwood syv titler i ti deltagelser. Det giver ro og optimisme i den europæiske lejr, hvor Norges Viktor Hovland er én af tre debutanter.

- De bringer så meget historie til denne turnering, lyder det fra Hovland ifølge AFP.

- De fyre (Westwood og García) er medvirkende til, at denne turnering er blevet, hvad den er blevet til. De har bragt så meget passion, blod, sved og tårer til turneringen. Det gør det ekstra specielt at være på hold med dem.

Han fortæller, at han har siddet og set YouTube-videoer af de erfarne spillere fra tidligere deltagelser i turneringen.

- Det var så fedt at se alle de afgørende momenter, de har stået i, og hvordan de har håndteret det. For der er et stort pres, siger Hovland.

Med sine 48 år er Lee Westwood den ældste spiller på det europæiske hold siden 1973. I øvrigt året, Westwood blev født.

Han skal nu i gang med sin 11. Ryder Cup-turnering, men det er stadig noget helt særligt for ham.

- Det er meget svært at komme på holdet til Ryder Cup, og det er meget specielt, når man klarer det, siger englænderen til AFP.

Han har en pointe. Ifølge præsentationsvideoen af det europæiske hold i år har kun 164 spillere gennem historien repræsenteret Europa i turneringen.

Til sammenligning har 5780 personer besteget Mount Everest. 570 mennesker har været i rummet. Og 225 har prøvet at vinde en golfmajor.

Ryder Cup er noget helt særligt.