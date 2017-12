Europa-succes er en del af FCK-stjerners selvforståelse

Ender gruppens anden kamp mellem FC Zlín og Lokomotiv Moskva uafgjort, skal FCK-sejren være på to mål.

- Jeg ser det som en del af det at være i FCK, at man skal videre fra et europæisk gruppespil, og det går vi 100 procent efter.

- Jeg synes også godt, man kan forvente, at vi slår et hold som Sheriff inde i Parken. De spillede rigtig fint nede i Moldova (0-0), og det er et ganske udmærket hold, men det er også et hold, som vi skal slå inde i Parken, siger Peter Ankersen.

William Kvist supplerer:

- Det er en del af det at være FCK at spille i Europa efter jul. Løbeturene om vinteren er lidt sjovere, hvis man kan se frem til at møde et større hold, AC Milan kunne det være.

- Det vil vi kunne glæde os over, og det er en motivationsfaktor, vi kan tage med til kampen, siger FCK-anføreren.

I Superligaen har FCK så godt som udspillet sin rolle i mesterskabskampen, og selv ikke et avancement i Europa kan få efterårssæsonen op i kategorien "godkendt", mener William Kvist.

- Vores efterår bliver ikke væsentligt meget bedre af at gå videre, men det vil være et lille plaster på såret. Hvis vi spiller europæisk efter jul, vil det trods alt være en målsætning, vi vil kunne sætte flueben ud for.

- Det vil være rart, og det vil være en god ting for truppen at kunne gå på juleferie med, fordi der så venter spændende kampe efter jul, siger Kvist.

Modsat tidligere vil eventuelle 16.-delsfinaler ikke være åbningen på foråret for FCK-spillerne.

Superligaen begynder tidligere end normalt - allerede anden weekend i februar - og weekenden inden spiller FCK pokalkamp mod Brøndby. Europa Leagues 16.-delsfinaler spilles 15. og 22. februar.